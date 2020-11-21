Sakarya'da tartıştığı üvey babasını silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli cezaevine gönderildi.
Olay sonrası karakola teslim olan şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1151. Sokak'ta ikamet eden Mustafa Yavuz (39), dün akşam eşi ve 15 yaşındaki üvey oğluyla tartışmış, E.K'nın tabancayla ateş açması sonucu ölmüştü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sakarya'da tartıştığı üvey babasını tabancayla vuran çocuk tutuklandı - Son Dakika