Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

06.04.2022 08:52

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi'nde M.T'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını son anda fark eden ev sahibinin oğlu Y.T. dışarıya çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçelerinden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle alevler yakınındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Çatısı ve bitişiğindeki odunluk tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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