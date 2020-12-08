Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Toprak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör ile Zafer Güler idaresindeki 34 DFA 396 plakalı hafif ticari araç, Geyve- Taraklı yolu Eşme ve Epçeler mahalleleri yol ayrımında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarında bulunan taş duvara vurarak durabilirken, traktöre takılı römork yola savruldu, sürücüler yaralandı.

Yaralılar Toprak ve Güler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.