Son dakika! Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
20.10.2020 18:27
Son dakika haberler... SAKARYA'da, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 152 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.
SAKARYA'da, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 152 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik 152 polisin katılımıyla saat 05.00 sıralarında farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Erenler ilçesinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 kurusıkı tabanca, el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 39 bin 100 TL ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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