Son Dakika | Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
08.10.2020 19:33
Bir son dakika haberine göre Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında Arifiye ilçesinde operasyon düzenlendi.
H.G'ye ait ikamette yapılan aramada, satışa hazır 3 kilogram 406 gram esrar ele geçirildi.
Bir ruhsatsız tabancanın da bulunduğu aramalar sonucunda gözaltına alınan H.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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