Üye Girişi
Son Dakika | Sakarya'da yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika

Son Dakika | Sakarya'da yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşı yargılanıyor

16.09.2021 16:13
Son Dakika | Sakarya'da yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşı yargılanıyor, System.String[]

Son dakika haberler: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, anne Gülüzar A, Yasin K. ile annesi Emine K. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Hami K. ise duruşmaya bağlanmadı.

Celse arasında Adli Tıp Kurumu raporuyla diğer gelen belgeler zapta geçirildi, daha sonra taraflara söz verildi.

Müşteki avukatları, rapora bir diyeceklerinin olmadığını belirterek, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık Yasin K, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Olayla alakam yoktur. Annem ve ben mağduruz. Bunların hepsini ağabeyim sanık Hami K. yüzündendir. Ölen çocuğa hiçbir zarar vermedim." dedi.

Sanık Emine K. de mağdur olduğunu dile getirerek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Gülüzar A. ise suçsuz olduğunu kanıtlayamadığını ifade ederek, "Dışarıda olsaydım oğluma hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimi kanıtlardım. Yasin ve annesinin hiçbir şekilde suçu yoktur, bundan eminim. Çocuklarıma hiçbir zaman zarar vermedim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatları da raporda aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Sakarya Hukuk Koordinatörü Avukat Nur Banu Oğuz, adli tıp raporunda çocuğun cesedinin kömürleşmesinden dolayı herhangi bir cinsel istismara uğrayıp uğramadığına dair delil bulunamadığının belirtildiğine işaret ederek, "Çocuğumuz canice katledilmiştir. Davanın takipçisi olacağız ve Şiyar'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar A. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Yasin K. ve Emine K. hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kocaali, Sakarya, Yangın, Şiyar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sakarya'da yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ev kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 16:21 Ev kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 16:15 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı Koronavirüs bitmeden 15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı 15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti 15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı 15:05 Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL 14:53 Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL

Son Dakika Haberleri
16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:56 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı
Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11         
16:23
Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı         
16:18
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti         
15:57
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı         
15:25
4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı         
15:20
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı         
14:27
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 16:31:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Sakarya'da yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement