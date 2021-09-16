Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, anne Gülüzar A, Yasin K. ile annesi Emine K. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Hami K. ise duruşmaya bağlanmadı.

Celse arasında Adli Tıp Kurumu raporuyla diğer gelen belgeler zapta geçirildi, daha sonra taraflara söz verildi.

Müşteki avukatları, rapora bir diyeceklerinin olmadığını belirterek, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık Yasin K, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Olayla alakam yoktur. Annem ve ben mağduruz. Bunların hepsini ağabeyim sanık Hami K. yüzündendir. Ölen çocuğa hiçbir zarar vermedim." dedi.

Sanık Emine K. de mağdur olduğunu dile getirerek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Gülüzar A. ise suçsuz olduğunu kanıtlayamadığını ifade ederek, "Dışarıda olsaydım oğluma hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimi kanıtlardım. Yasin ve annesinin hiçbir şekilde suçu yoktur, bundan eminim. Çocuklarıma hiçbir zaman zarar vermedim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatları da raporda aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Sakarya Hukuk Koordinatörü Avukat Nur Banu Oğuz, adli tıp raporunda çocuğun cesedinin kömürleşmesinden dolayı herhangi bir cinsel istismara uğrayıp uğramadığına dair delil bulunamadığının belirtildiğine işaret ederek, "Çocuğumuz canice katledilmiştir. Davanın takipçisi olacağız ve Şiyar'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.

Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar A. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Yasin K. ve Emine K. hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.