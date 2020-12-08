Son Dakika | Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Son Dakika | Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

08.12.2020 13:21
Son Dakika | Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri tutuklu, 2'si firari 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri tutuklu, 2'si firari 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık B.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Celse arasında mahkeme dosyasına gelen, bazı sanıklar hakkındaki "ByLock" içerikleri ile diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklulukta geçirdiği süre ve kovuşturmanın geldiği aşama göz önüne alınarak sanık B.A'nın adli kontrol şartıyla tahliyesini, eksik belgelerin tamamlanmasını, 2 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve savunmaları müdafisiz olarak alınan sanıkların avukat tayin edilerek savunmalarının tekrar alınmasını talep etti.

Sanık B.A'nın avukatı cumhuriyet savcısının tahliyeye yönelik mütalaasına katıldıklarını ifade ederek, müvekkilinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.A'nın imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına ve savunmaları müdafisiz olarak alınan bazı sanıklara avukat tayin edilmesine karar vererek duruşmayı 11 Mart 2021'e erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Sakarya, Lale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


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