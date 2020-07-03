Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp - Son Dakika

Sakarya'nın Hendik ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 97 işçi ise yaralandı. Patlama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlamanın gerçekleştiği Hendek ilçesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"7 KİŞİLİK BİR KAYBIMIZ VAR"

Bakanlar Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından Sayın Valimiz ve sorumlu arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine buraya geldik. Hemen bir durum değerlendirmesi ortaya koyduk. Bu esnada hem arama kurtarma hem de yangını söndürmek için gerekli ekipler bölgeye gönderildi. Çalışma Bakanlığımız orada bulunanların aileleriyle temasta bulundular. Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. Bir plan dahilinde hem yangın hem de patlamayla karşı karşıya kalan binalarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

"3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"