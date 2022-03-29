Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı - Son Dakika
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Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı

29.03.2022 11:56
Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde meslek lisesi bünyesinde kurulan atölyede gıda bölümü öğrencilerinin taşımalı eğitim veren okullar için hazırladığı yemeklerle ekonomiye katkı sağlanıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meslek lisesi bünyesinde kurulan atölyede gıda bölümü öğrencilerinin taşımalı eğitim veren okullar için hazırladığı yemeklerle ekonomiye katkı sağlanıyor.

Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 7 ay önce kurulan Avni Tarakçıoğlu Yemek Üretim Atölyesi'nde üretilen yemekler sayesinde 1 milyon 302 bin lira gelir elde edildi.

Tesiste dönüşümlü staj yapan yaklaşık 20 öğrenci, deneyimin yanında harçlık da kazanıyor.

Atölyenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrencilerin bu tesisle üretip ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "Öğrenciler, arkadaşlarına yemek üretmenin mutluluğunu da yaşıyor." dedi.

Okul Müdürü Canan Erol da salgın sürecinde Türkiye'de maske üretimi yapan ilk 33 okuldan biri olduklarını söyledi.

Maske ve yemek üretimiyle ülke ekonomisine 2 milyon 598 bin lira katkı sağladıklarını aktaran Erol, Hüseyin Avni Tarakçıoğlu gibi tüm iş insanlarını eğitime katkı sunmaya davet etti.

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ise meslek lisesinin memleket meselesi olduğunu dile getirdi.

Açılışın ardından atölyeyi gezen protokole ve misafirlere öğrencilerin hazırladığı yiyeceklerden ikram edildi.

Davetliler, daha sonra öğretmenlerden oluşan müzik ekibinin söylediği türküleri dinledi.

Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı
Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı
Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı
Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı

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Yemek Tarifi, Karadeniz, okullar, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Sakarya'daki meslek lisesi atölyede ürettiği yemeklerle 1,3 milyon lira gelir kazandı - Son Dakika
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