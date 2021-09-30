Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir lise öğrencisinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 6'sı tutuklu 32 sanık hakkında verilen hapis cezaları ve beraat kararları, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile müşteki ve sanık avukatları, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruların reddine karar veren 1. Ceza Dairesi, mahkemenin 6'sı tutuklu 32 sanık hakkında verdiği hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Daire, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Taraf avukatları, istinaf mahkemesinin kararının ardından Yargıtaya temyiz başvurusu yaptı.

Olay

Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde 25 Nisan 2017'de düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan kurtarılamamıştı.

Karar duruşmasında bir sanığı "olası kastla çocuğu kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum eden 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 24 sanığı üçer kez 7 yıl altışar ay ve birer kez 8 yıl dörder ay hapisle cezalandırmıştı.

Heyet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan bir sanığı 10 ay, 6 sanığı 1 yıl 8 ay, bir sanığı 1 yıl 13 ay, iki sanığı ise 5 yıl hapis ile çeşitli miktarlarda adli para cezasına çarptırmış, bazı sanıklar hakkında bu suçtan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Ceza alan bazı sanıklar ile diğer sanıkların üzerine atılı "çocuğu kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından beraatine ve firarinin dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, 3 kişinin de adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar vermişti.