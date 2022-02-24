Son dakika! Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

24.02.2022 21:57
Son dakika! Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda yapılan aramada, 698 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik toz uyuşturucu, 156 gram kannabinoid, 86 gram metamfetamin, 11 gram Hint keneviri ve 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız silah ile 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve H.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kurtköy mevkisinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 750 gram esrar, 150 gram uyuşturucu madde tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, şüpheli S.B gözaltına alındı.

Öte yandan emniyet ekiplerince, aynı ilçenin Gazipaşa Mahallesi'nde yapılan uygulamada, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirildi, şüpheli A.G. emniyete götürüldü.

Son dakika! Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Son dakika! Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

YORUMLAR
500
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Son dakika gündem: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Son dakika gündem: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu, Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
20:36 Kadın siyasetçinin seçim kampanyası tepki çekti! Çıplak fotoğraflarıyla halktan oy istedi
20:25 Son Dakika: Ülkemizde 24 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 281 kişi vefat etti, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 22:07:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement