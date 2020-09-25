Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları uygulamada 301 aracı denetlerken, ekipler kusurlarından dolayı 4 aracı trafikten men ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi, System.String[]

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları uygulamada 301 aracı denetlerken, ekipler kusurlarından dolayı 4 aracı trafikten men ettiği öğrenildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri, vatandaşın güvenli bir şekilde ulaşım imkanından faydalanması için sorumluluk alanlarındaki trafik denetimlerine 2020 yılında da havadan ve karadan devam ediyor. Adapazarı - Karasu yolu üzeri Poyrazlar kavşağı ile Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkilerinde oluşturulan uygulama noktalarında içerisinde bizzat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydın Kutlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yüksel Gürfiliz, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Kubilay Ünal ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mete Tozlu'nun olduğu havadan helikopter destekli, yerden trafik ve asayiş araçları ile eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, yaptıkları denetimlerde ekipler 301 aracı denetledi. Denetleme sırasında 462 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi. Uygulama esnasında 12 sürücüye çeşitli kural ihlali gerekçesi ile cezai cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Uygulamada ki amacımız; İçişleri Bakanlığının 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında suç ve suçlularla mücadele etmek, bölgede meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, vatandaşlarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek ve trafik kurallarının insan hayatındaki önemine dikkat çekmektir. Trafik denetimleri havadan helikopter yerden trafik araçları ile bundan sonra da devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sakarya, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi
Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi Son şampiyon Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi         
22:09
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan iş insanları adli kontrolle serbest kaldı         
19:59
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 22:22:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri trafiği havadan ve karadan denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei