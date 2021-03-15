Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi.
Salgınla mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Sırası gelen vatandaşlarımız lütfen aşı olmayı ihmal etmesinler. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hastalarımıza şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaldırım'a aşı olurken İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de eşlik etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika: Sakarya Valisi Kaldırım'a Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı - Son Dakika