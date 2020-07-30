Son dakika... Sakarya Valisi Kaldırım'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların milletçe bir ve beraber olma iradesini en üst seviyede hissettirdiğini aktaran Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplum olarak hassas bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Salgın sürecinde devletin aldığı tedbir ve kararlara herkesin hassasiyetle riayet etmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Vali Kaldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek günlerin, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa sağlık huzur ve esenlik getirmesini ve bu vesile ile dünyanın dört bir yanında yaşanan salgın, afet ve her türlü sıkıntının sona ermesini yüce mevladan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın, milletimize ve aziz hemşehrilerime sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarımızın bayramını en kalbi dileklerimle kutlar sevgi ve selamlarımı sunarım."