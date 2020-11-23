Son dakika: Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son dakika: Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri

23.11.2020 12:37
Son dakika: Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uymayan 2 pazar esnafına 1 hafta tezgah açmama cezası verildi.

Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uymayan 2 pazar esnafına 1 hafta tezgah açmama cezası verildi.

Sakarya Büyük Şehir Belediyesi ekipleri, kamuya açık alanları dezenfekte ederken, zabıta da iş yerlerinde salgın kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Öte yandan belediyeye bağlı birimler, vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırmayı sürdürüyor.

Vali Kaldırım'dan "artış hızını durdurduk" açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde artan vaka artış hızının durdurulduğunu bildirdi.

Vali Kaldırım, "Tedbirlere uymak işe yarıyor. Biraz daha gayretle yönü aşağı çevirebiliriz. Sizden tek isteğimiz tedbir ve kısıtlamalara hassasiyetle uymak." ifadelerini kullandı.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 2 pazarcıya 1 hafta tezgah açmama cezası verildi.

Devrek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sebze ve meyve satan 2 pazar esnafına, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle encümen kararıyla geçici süreliğine bir hafta tezgah açmama cezası uygulandığı belirtildi.

Zabıta ve polis ekiplerinin, halk pazarında koronavirüs önlemlerine yönelik denetimlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ceza alan iş yerlerinin önüne, "Bu tezgah sahibi pandemi kurallarına uymadığından belediye encümeninin aldığı kararla kapatılmıştır." levhasının asıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, pazar esnafını salgın kurallarına uymaları konusunda sürekli uyardıklarını belirterek, halkın sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Bartın

Bartın'da da Kovid-19'la mücadele çalışmaları kapsamında, itfaiye ekipleri bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları, tazyikli ve sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Polis, zabıta ve jandarma ekiplerince kapalı pazar yerleri, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları ile halkın yoğun olduğu caddelerde denetimler sürerken, vatandaşlardan maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

Ekipler, kapalı pazar yerinde HES kodu denetiminde de bulundu.

Zonguldak, Sakarya, Zabıta, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika


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