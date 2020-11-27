Son dakika... Sakaryaspor'da 1'i futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
27.11.2020 00:05
Son dakika haberine göre Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusu ile 2 antrenöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un 1 futbolcusu ile 2 antrenöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyete Kovid-19 testleri yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 1 futbolcu ve 2 antrenörün test sonucunun pozitif çıktığı, söz konusu 3 kişinin izole edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtilerek, "Bugünkü sonuçlarla beraber toplamda 4 futbolcu ve 3 antrenörümüz tedavi görmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
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