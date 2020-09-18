Salça yapan kadınların yüzünü güldüren teknoloji

TOKAT - Tokat'ta, geleneksel yönetmelerle salça yapımında kullanılan teknolojiyle iş yükü azalan kadınların yüzü gülüyor.

Anadolu'da domates üretiminin arttığı aylarda geleneksel yöntemlerle salça üretimi hız kazandı. Oldukça zahmetli olan domatesleri çuvallara koyarak ezmek suretiyle suyunu çıkarma işlemi yerini teknolojiye bıraktı. Seyyar domates çekme makinesi ile domatesleri makine de çektirenlerin bu sayede iş yükü azalırken zamandan da kazandı. Daha önceki yıllarda bir kaç günde salça yapabilen kadınlar bir günde salça elde edebiliyor. Ev hanımı Gülden Demir, daha önceleri eskiden domatesleri çuvallara koyarak beklettikten sonra elinde ezdiğini söyledi. Domatesi ezmesi, elenmesi, pişirilmesi işlemlerinin önceden günlerini aldığını ifade eden Demir, "Salça yapımı bizler için çok zahmetli oluyordu. Şimdi çok daha iyi oldu. Bu aleti yapandan rabbim razı olsun" dedi. Eşine salça yapımında yardım eden Mehmet Demir ise "Eskiden domatesi alır yıkar 2-3 gün bekletirdik. Ayakla ezerdik, bayağı bir uğraş vardı. Şimdi teknoloji var. Eskiden 100-200 kilo domates alırdık şimdi 600-700 kilogram alıyorum. Gayet rahatım. Yaptığım salçamı da organik olarak kullanıyorum" dedi.

Elektrikli seyyar makinesi ile salça yapmak isteyenlere hizmet veren Ali Şahin ise kadınların eski yöntemlerle salça yapımı işini bıraktığını söyledi. Artık modern makinelerin salça yapımında yerini aldığını belirten Şahin, "Bu yöntemle salça yapımı daha pratik. Yaz sezonunda kısa süre de işlerini bitiyorlar. Bizde telefonla arayanları sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.