Son dakika... SALDA GÖLÜ, MARS'TAKİ YOLCULUĞA KLAVUZ OLACAK - Son Dakika

Son dakika... SALDA GÖLÜ, MARS'TAKİ YOLCULUĞA KLAVUZ OLACAK

Son dakika haberi: SALDA Gölü'nün yapısının Mars'a çok benzediğine dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, yapılan araştırmalarla Salda'nın Mars'ın keşfinde kılavuz olabileceğini söyledi.

Son dakika... SALDA GÖLÜ, MARS'TAKİ YOLCULUĞA KLAVUZ OLACAK, System.String[]
SALDA Gölü'nün yapısının Mars'a çok benzediğine dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, yapılan araştırmalarla Salda'nın Mars'ın keşfinde kılavuz olabileceğini söyledi. Balcı, "Salda Gölü sizi zamanda yolculuğa çıkararak Mars'ta bir gölün kenarına taşıyabilir" dedi.

"MARSTA YAŞAMIN FİLİZLENEBİLMESİ İÇİN ÖNCEDEN UYGUN ALAN VARDI"

Güneş sisteminin savaş tanrısı olarak bilinen Mars, yüzyıllardır bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Mars'taki yaşam izleri ise 1960'lardan bu yana araştırılmaya devam ediyor. Mars'ta yaşamın filizlenebilmesi için önceden uygun alan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, İnsanoğlunun en merak ettiği sorulardan biri, 'güneş sistemi üzerinde başka bir yaşam var mı, yok mu? 'Buna bağlı olarak da aslında gözlemleyebildiği gezegenleri kendine hedef olarak almış. Mars, yani savaş tanrısı. Doğal olarak insanlar da 'Mars'ın üzerinde yaşam var mı yok mu' onun üzerinde çalışma yapmışlar ve  bu artan merakla birlikte ve teknolojinin de ilerlemesiyle, Mars yüzeyinin keşfedilmesi, gözlemlenebilmesi ve nispeten bize daha yakın olması Mars'ı yaşam arayış çalışmalarının bir numaralı merkezi haline getirmiş" ifadelerini kullandı.

"YERKÜRE İLE MARS BİRÇOK AÇIDAN BENZERLİK GÖSTERİYOR"Mars'a olan merakın en önemli nedeninin yerküreye olan benzerliği olduğunu kaydeden  Prof. Dr. Balcı, "Mesela Mars,  yerküreden çok daha küçük ama jeolojik olarak ve kayaç bileşimi olarak benzerlikler sergiliyor. Bu nedenle insanlar Mars'ta yaşam olabileceğini düşünmüşler ve uzun süredir çalışmalar yürütmüşler. Çalışmalar sonucunda Mars, yer küreye olan benzerliğinden, jeolojik yapısından dolayı yaşam aramak için bir numaralı merkez haline geldi. Sorunun cevabı hala netlik kazanmadı. Çalışmalar hala devam ediyor. Biz bilim insanlarının en büyük merakı ve en büyük isteği galiba bu soruya 'evet' diyebilmek" dedi.Marsta, ye kürede olduğu gibi göller ve nehirler olduğunu söyleyen Balcı, "Mars şimdi soğuk ve kuru. Ama aslında bir zamanlar yerkürede olduğu gibi yağışlı ve yaşam barındırabilecek ortamlar içerebiliyordu. Yani göller vardı, nehirler vardı. Şimdi yer küreye baktığınızda göller ve nehirlerin olduğu yerler yaşam barındıran yerler. Her şey benzerlik gösteriyorsa büyük ihtimal orada da yaşamın filizlenme ihtimali yükse"ö şeklinde konuştu.

"SALDA'DAN ELDE EDİLECEK VERİLER KLAVUZ OLACAK"Marstaki Jezero kraterine benzerliği açısından Salda Gölü'nün önemine vurgu yapan Bilim İnsanı Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, elde edilecek verilerin kılavuz görevi göreceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Marsın yüzey oluşumlarından özellikle Jezero Krateri, Burdur'daki Salda Gölü ile büyük benzerlik taşıyor. Şimdi keşif aracını marsa gönderdiğinizde özellikle çukurlu taşlı bir alanda keşif aracıyla örnek toplamak oldukça zor. Hele de yerküredeki çalışmalardan biliyoruz ki yerkürede bütün imkanlar varken bulmak bile zor. Jezero kraterinde uzaktan yönetilebilecek bir keşif aracıyla örnek toplamak daha da zor olacaktır. Bu nedenle yerkürede benzer alanlar son derece önemli. Benzer alanlarda çalışırsanız buradan elde ettiğiniz bilgilerle Mars'ta Jezero Kraterinde nereye gideceksiniz, nereden örnek alacaksınız, hangi analizleri yapacaksınız bu konuda önemli veriler elde edebilirsiniz. Bir bakıma keşif aracının yol haritasını çiziyor. Bu anlamda Salda Gölü son derece önemli. Salda Gölü'nde oluşan bazı karbonatlı bileşikler, bu keşif aracı için son derece önemli. Salda Gölü'nde mikrobiyal etkilerle oluşan yapılar, biyolojik izleri taşıyor. Yani bu şu demek; ekolojik sistemin kayaçlar üzerindeki izlerini okuyabilirsek yerkürede, Mars'ta da nereye gittiğimizi bulabiliriz. Salda da çalışıp bütün bu örnekleri ve biyolojik izleri tanımlayabilirsek, Jezero kraterinde nereden örnek alacağız, ne bakacağız bunu bilebiliriz. Yerkürede Salda hem biyolojik hem jeolojik olarak benzerlik sergileyen tek göl. Jezero kraterinin Salda Gölü'ne benzediğini anlamak aslında geçmiş 30-40 yılın bir sonucu. Ama artık giderek kesinleşen çalışmalar ve önemli kanıtlarla birlikte Salda 'ya benzediğini biliyoruz. Bu nedenle Salda son derece önemli. Sadece bizim için değil bütün dünya açısından önemli"

SALDA GÖLÜ, Balcı, Salda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:23

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SALDA GÖLÜ, MARS'TAKİ YOLCULUĞA KLAVUZ OLACAK - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi         
17:40
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti         
17:34
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı         
17:05
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum         
16:35
Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti         
16:27
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum         
16:12
Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında         
16:10
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu         
15:48
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir         
14:55
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü         
10:12
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi         
09:39
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 21:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... SALDA GÖLÜ, MARS'TAKİ YOLCULUĞA KLAVUZ OLACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei