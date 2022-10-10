Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir

Savaşa bir ülke daha dahil oluyor! Rusya ile ortak birlik kuracaklar

Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı, son günlerde oldukça şiddetli sürüyor. Ukrayna Rusya için büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü bombalarken Putin'in intikamı ise acı oldu. Rus güçleri sabah erken saatlerden beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalıyor. Kentin farklı noktalarından dumanlar yükselirken saldırılarda şimdiye kadar 8 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.

"TÜRKİYE'NİN MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLEBİLİR"

Dünyanın gözü yeniden bölgeye çevrilmişken Kremlin'den dikkat çeken yeni bir açıklama daha geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, savaşın başından beri Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere görüşmelerine arabulucuk yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. Peskov açıklamasında, bu hafta Kazakistan'daki güvenlik zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebileceğini belirtti. Peskov "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ GELİŞMELER BAŞKOMUTANA BİLDİRİLİYOR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki saldırılara yönelik açıklamada "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor" ifadelerini kullandı.