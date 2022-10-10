Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir

10.10.2022 13:08

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta en sert günlerinden biri yaşanırken Kremlin'den gidişata yönelik bir açıklama geldi. Sözcü Peskov, "Putin ve Erdoğan bu hafta Astana'da, Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği konusunu görüşebilir" dedi.

Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı, son günlerde oldukça şiddetli sürüyor. Ukrayna Rusya için büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü bombalarken Putin'in intikamı ise acı oldu. Rus güçleri sabah erken saatlerden beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalıyor. Kentin farklı noktalarından dumanlar yükselirken saldırılarda şimdiye kadar 8 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.

"TÜRKİYE'NİN MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLEBİLİR"

Dünyanın gözü yeniden bölgeye çevrilmişken Kremlin'den dikkat çeken yeni bir açıklama daha geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, savaşın başından beri Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere görüşmelerine arabulucuk yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. Peskov açıklamasında, bu hafta Kazakistan'daki güvenlik zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebileceğini belirtti. Peskov "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ GELİŞMELER BAŞKOMUTANA BİLDİRİLİYOR"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki saldırılara yönelik açıklamada "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Dominikli Öğretim Üyesi Gonzalez, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü övdü Dominikli Öğretim Üyesi Gonzalez, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü övdü TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'G20 Toplantısı'nda Rusya'nın ve Ukrayna'nın temsilcileri Türkiye'ye teşekkür ettiler' TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'G20 Toplantısı'nda Rusya'nın ve Ukrayna'nın temsilcileri Türkiye'ye teşekkür ettiler'

Ukrayna, Türkiye, Astana, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Kadıköy'de yaşanan patlamanın "doğal gaz" kaynaklı olduğu açıklanmıştı! Patlama "terör" yönünden incelenecek
13:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir
13:02 İtfaiye aracının kapısından inen bikinili kadın, ABD'de ortalığı karıştırdı
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:39 İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 13:30:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement