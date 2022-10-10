Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir

Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı, son günlerde oldukça şiddetli sürüyor. Ukrayna Rusya için büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü bombalarken Putin'in intikamı ise acı oldu. Rus güçleri sabah erken saatlerden beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalıyor. Kentin farklı noktalarından dumanlar yükselirken saldırılarda şimdiye kadar 8 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.
Dünyanın gözü yeniden bölgeye çevrilmişken Kremlin'den dikkat çeken yeni bir açıklama daha geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, savaşın başından beri Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere görüşmelerine arabulucuk yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. Peskov açıklamasında, bu hafta Kazakistan'daki güvenlik zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebileceğini belirtti. Peskov "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki saldırılara yönelik açıklamada "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor" ifadelerini kullandı.
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