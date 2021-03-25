Son dakika: Salgın döneminde e-ticarette en çok market, spor ve teknoloji ürünleri satıldı

Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Bilgisayar Mühendisi Yüksel Eminoğlu, "bis.org tarafından yapılan araştırma verilerine göre, pandemi döneminde e ticarette en çok artış gösteren sektörler market ve gıda alışverişleri, spor aletleri ve spor ürünleri ile perakende teknoloji ürünleri olarak sıralandı." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte e-ticarette yaşanan değişimlere ilişkin yapılan çeşitli araştırmaların sonuçlarını paylaştı.

Salgın sürecinin e-ticaret üzerindeki etkisini rakamlarla değerlendirmek için "bis.org" tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını aktaran Eminoğlu, "Perakende sektöründe e-ticaret satışları ve siparişleri pandemi süreci ile 2,5 kat arttı. Anlık artışlar ve sonrasında düşüşlerin gerçekleştiği maske/hijyen ürünleri satışı gibi rakamlar değerlendirme dışı tutulduğunda, pandemi döneminde e ticarette en çok artış gösteren sektörler market ve gıda alışverişleri, spor aletleri ve spor ürünleri, ile perakende teknoloji ürünleri olarak sıralandı." yorumunu yaptı.

Eminoğlu, son yıllarda e-ticaret perakende pazarının hızla büyüdüğüne değinerek, "2020 pandemi süreci ile beklenenin üstünde bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Buradaki rakamlara baktığımızda 2020'de pandeminin başlaması ile e-ticaret/perakende oranı hızla yükseliyor fakat Çin ve Amerika gibi ülkelerde bir süre sonra bir düşüş gerçekleşiyor. Ancak ilginç olan, İngiltere'de bu oran yüzde 25'lere kadar tırmanırken Çin'de de yüzde 23 ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yüzde 16,5'i görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem kadınlar hem erkekler satın alma alışkanlıklarını değiştirdi"

Forbes dergisi tarafından salgın sürecinde yapılan tüketicilerin satın alma kararlarının sorgulandığı çalışmadan da veriler paylaşan Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Kadınların yüzde 71'i virüs ve etkileri konusunda oldukça endişeli olduklarını paylaşırken, erkeklerin sadece yüzde 60'ı bu endişeyi paylaştıklarını iletmişler. Fakat aynı topluluğa alışveriş alışkanlıklarının ve satın alma kararlarının ne kadarının pandemi dolayısıyla değişeceği sorulduğunda, kadınların yüzde 41'i alışveriş alışkanlıklarını değiştireceğini ve satın alma kararlarını yeniden gözden geçireceklerini söylerken, erkeklerin yüzde 47'si satın alma alışkanlıkları ve kararlarını gözden geçireceklerini iletiyor. Araştırmaya göre erkeklerin yüzde 33'ü, kadınların ise sadece yüzde 25'i harcamalarını azalttıklarını belirtmiş durumda."

"Evlerde kilerler oluşturuldu"

Yüksel Eminoğlu, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren bilgi, veri ve pazarlama ölçümleme firması olan Nielsen verilerine göre ise tüketicilerin özellikle 6 alanda davranışlarının değiştiğini belirterek, "İnsanlar artık sağlıklı kalmak ve hastalıkları önceden engellemek için proaktif sağlık ürünleri alımını artırdılar. Özellikle vitamin ve gıda takviyesi satışları oldukça artmış durumda. Pandemiden etkilenmemek için gıda dışı önleyici ürünler (maske, dezenfektan gibi ürünler) oldukça yüksek miktarda alındı ve bunlardaki satın alma/tüketim oranı hiç değişmedi. Çünkü kullanımı çok daha yaygın bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Evlerde gıda ve diğer ürünlerini stoklamak ve daha uzun süre kullanmak için kilerler oluşturulduğunu ve bu ürünlerin alımına ağırlık verildiğini belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Karantina hazırlıkları için gerekli alışverişler arttı. Tüm bu rakamlar ve yaşanan değişimlere bakıldığında insanlar sosyal ayak izlerini küçültmeye, alışveriş davranışlarını değiştirmeye ve en önemlisi daha kısıtlı ve daha az temaslı bir çevrede sosyal yaşamlarını değiştirmeye çalışıyorlar. En önemli değişiklik, insanların teması azaltması ve birbirlerinden uzakta izole çevrelerde yaşamayı seçmeleridir. Bu sebeple de e-ticaret ve bu yeni ekosistemin sağladığı iş yapma şekli firmaların işlerini büyütmelerini sağladı. Hızla büyüyen bu ekosistem için yazılım firmalarına da süreci kolaylaştıracak yazılımlar ve iş zekasını öne çıkaracak çözümleri oluşturma görevi düşüyor."