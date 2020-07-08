Son Dakika: Salgın döneminde Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi, 1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgını tedbirlerine göre düzenlenerek, tekrar açıldı. Sosyal mesafe gözetilerek, günlük ziyaretçi kabul sayısı 5'te 1 oranında düşürülen kütüphanede, bulaş riskine karşı dokunmatik ekranlar kapatıldı. Kitaplar ise özel makineler ile sterilize ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı törenle 20 Şubat'ta açıldı. Çağdaş mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden mimari izler taşıyan binasıyla dikkat çeken kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alanı, 4 milyon basılı ve 120 milyonun üzerinde elektronik yayını, 5 bin kişilik oturma alanı, 9 farklı kütüphanesi ile Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. 'Kütüphanenin kalbi' olan Cihannüma Salonu, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden 16 sütun üzerinde yükselirken, salonun kubbesinde Alak Suresi'nin 'O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir' mealindeki 4'üncü ve 5'inci ayetleri yer alıyor.

1 HAZİRAN'DA TEKRAR AÇILDI

Koronavirüs nedeniyle 15 Mart'ta kapatılan kütüphane, normalleşme süreciyle birlikte kapasitesi, çalışma saatleri ve oturma alanları salgın tedbirlerine göre düzenlenerek 1 Haziran'da yeniden açıldı. Tedbirler kapsamında günlük ziyaretçi kabul sayısı 5'te 1 oranında düşürülen kütüphaneye 1000 kişi kabul ediliyor. Bulaş riskine karşı kütüphanede bulunan tüm dokunmatik ekranlar kapatıldı. Kitapların sterilizasyonu ise özel makine ile sağlanıyor. Kitaplar, makinede 1 dakikada sterilize edilerek yerine konuluyor.

'ŞU AN 450-650 KİŞİ ZİYARET EDİYOR'

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu , ilk açıldığında kütüphanenin 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiğini, pandemi döneminde ise çalışma saatlerinin 09.00-18.00 olarak değiştirildiğini kaydetti. Tuğlu, "20 Şubat'ta açıldık, aynı gün 24 saat hizmet vermeye başladık, 15 Mart'ta kapılarımızı kapatmak zorunda kaldık. Bu süreçte günde ortalama yaklaşık 6 bin 100 kişi giriş yaptı, hafta sonları rakam 15 bin kişiyi buldu. 1 Haziran'da tekrar hizmete açıldığımızda bu sefer sosyal mesafeye dikkat ederek kapasiteyi 5'te 1 oranında düşürdük. Masalardaki sandalye sayılarını azalttık. Anlık 1000 kişi kapasiteyle içeri alıyoruz, bunu web sayfamızdan ilan ediyoruz. Şu anda ortalama 450-650 arası kişi ziyaret ediyor kütüphanemizi. Özellikle dokunmatik ekranları kapattık daha fazla temas orada olduğu için. Ayrıca masalarda 8 kişiyi 4'e düşürdük, koltuklarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarılar koyduk" dedi.

'KİTAPLAR 1 DAKİKADA STERİLİZE EDİLİYOR'

Ayhan Tuğlu, kitapların sterilize edilmesi için özel makineler aldıklarını belirterek, "Her kütüphanemizin girişinde bu cihazlardan 2'şer adet bulunmakta. 1 dakika sürede kitaplar sterilize edilebilmektedir. Okuyucular hem kütüphanedeki kitapları hem de kendi kitaplarını bu cihaza koyarak sterilize edebilirler. Rahat ve serin bir ortam, pandemiye uygun bir şekilde düzenlenmiş kütüphane, evde rahat konsantre olamadıkları için, burada daha rahat motivasyon sağlıyorlar, burayı tercih ediyorlar. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı'mız söylemişti 'tüm ikramlar ücretsiz olacak' diye bu halen devam ediyor. Tüm kullanıcılar geldiklerinde kek hariç çay, kahve, su ikramlarını ücretsiz olarak alabiliyorlar" diye konuştu.

'TOPLAM GİRİŞ SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ'

Kütüphaneye girişlerin daha rahat olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile ortak projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tuğlu, "Yeni kimlik kartına sahipseniz hiç kimseyle muhatap olmadan turnikelerden kimlik kartınızı okutup geçiş sağlayabilirsiniz. Özellikle araç ile giriş çok serbest. 2400 araçlık otoparkımız var ve aynı şekilde kimlik kartıyla araç ruhsatını görevli polislere göstererek giriş sağlıyorlar. Üye olmayan ya da yeni kimlik kartı olmayanlar için, girişte karekodlu geçici bir kart veriyoruz. e-Devlet üzerinden üye olunmuşsa, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapıp, interneti sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. e-Devlet üyeliğimiz 100 binin üzerine çıktı. Kütüphaneye giriş yapan kişi sayısı şu anda 200 bini geçmiştir. Çünkü açıldığımız 20 Şubat'tan 15 Mart'a kadar olan süreçte günlük ortalama 6 bin 100 giriş ile toplam 150 bini o zaman bulmuştu. Bu süreçte kütüphaneye ilgi halen devam ediyor" dedi.

'ÇOCUK ATÖLYELERİ EYLÜLDE EĞİTİME BAŞLIYOR'

Millet Kütüphanesi bünyesinde çocuklara yönelik 3 atölye kurduklarını ve atölyeleri eylül ayında faaliyete geçireceklerini duyuran Tuğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile birlikte yürüttüğümüz ve şu anda kurulumu tamamlanan 3 tane atölyemiz var: çocuk atölyesi, tasarım üretim atölyesi ve teknoloji atölyesi. Eylül 'den itibaren burada da Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde kodlama, üretim, tasarım gibi eğitimler başlamış olacak. Burası bir kütüphane olmasının yanı sıra aynı zamanda bir yaşam merkezi" dedi.

'4 AYDA 80 BİN YENİ KİTAP KOLEKSİYONA EKLENDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kitap bağışlama kampanyasına yoğun katılımın olduğunu ve kütüphaneye her gün yeni kitapların geldiğini de belirten Tuğlu, "Günlük ortalama 1500'e yakın kitap giriyor. 4 ayda yaklaşık 80 bin civarında yeni kitap koleksiyona eklenmiş oldu. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da geliyor. Katar'dan 2 önemli koleksiyonumuz gelmişti, henüz işlemlerine başlayamadık. Suudi Arabistan'dan yaklaşık 600 koli geldi. Cihannüma Salonu için Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen ortak proje kapsamında 104 ülkeden yaklaşık 140 farklı dilde kitap geldi. Yabancı misyonların da kütüphaneye ilgisi bir hayli fazla. Şu anda 150 dile doğru yaklaşıyoruz. Dünyanın en büyüğü Amerikan Kongre Kütüphanesi ve 490 civarında dilde kitapları var; ama orası 1800 yılında kurulmuştu. Biz 2020 yılında kurulan bir kütüphaneyiz, eminim ki biz de hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

- Ankara