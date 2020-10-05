Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde okların ilk kez atıldığı Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nın başarıyla gerçekleştirilmesi güven verdi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde Kovid-19 tedbirlerine uyularak 2-4 Ekim'de gerçekleştirilen organizasyona 13 ülkeden katılan 107 sporcu, salgın nedeniyle aylar sonra uluslararası yarışmaya katılmanın heyecanını yaşadı.

Böylece Türkiye, Kovid-19 sürecinde ilk uluslararası okçuluk yarışmasını organize eden ülke oldu. Türkiye'nin, organizasyon kabiliyeti de bir kez daha takdir kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, "okçuluğa dönüş" organizasyonu Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nın başarıyla tamamlandığını söyledi.

"Şampiyona diğer ülkeler örnek olacak"

"Salgın sürecinde yapılan ilk uluslararası şampiyona olan Uluslararası Antalya Challenge Yarışması, diğer ülkelere örnek olacak." diyen Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra diğer ülkelerin de okçuluk yarışmalarını planlayacağını düşünüyorum. Sporcularımız burada kendilerini denedi. Yarışma sporcularımızın şu andaki durumlarını ölçmek adına önemliydi. 2021 mayıs ayındaki olimpiyat kotası yarışmalarına giderken, sporcularımızın durumlarını burada görmüş olduk. Bundan sonraki hazırlıklarımızı buna göre devam ettireceğiz. Umuyorum ki Türk okçuluğu açısından hem organizasyon kabiliyeti hem de sportif değerlendirme noktasında uygun ve başarılı olacaktır."

"Dünya, Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini gördü"

Topaloğlu, şampiyonayla ilgili değişik ülkelerden kendilerine olumlu tepkiler geldiğini bildirdi.

Dünya okçuluğu adına teşekkür mesajları aldıklarını belirten Topaloğlu, "Organizasyona katılan ülke sporcuları ve yöneticilerinin de çok mutlu olduklarını biliyoruz. Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini, Antalya'nın okçuluğa uygunluğunu tüm dünya burada bir kez daha görmüş oldu." diye konuştu.

Topaloğlu, erkekler makaralı yayda Türk sporcu Evren Çağıran'ın elde ettiği ikincilikle gümüş madalya kazanarak önemli derece kazandığını dile getirdi.