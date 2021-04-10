Son dakika! Salgın nedeniyle evden çıkamayan anne ve çocukları belediyenin tahsis ettiği kampta eğleniyor - Son Dakika

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesince ormanın içerisindeki Dülükbaba Tabiat Parkı'ndaki gençlik kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde yeniden düzenlenerek stres atmaları için anne ve çocuklarına tahsis edildi.

Belediye tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için doğa ile kamp yaşamını aşılamak amacıyla 5 bin metrekare alana kurulan gençlik kampı, Kovid-19 nedeniyle bir süre kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Yeni tip koronavirüs tedbirlerine göre belediye ekiplerince yeniden düzenlenen alan, anne ve çocukları için günübirlik etkinliklerle eğlence merkezine dönüştürüldü.

Salgın nedeniyle ev ortamından çıkamayan aileler için hayata geçirilen "anne çocuk kampı"na katılan misafirler doğa yürüyüşünün yanı sıra, macera parkuru, zipline ve eğitici oyunlarla hem eğleniyorlar hem doğayı keşfediyorlar. Her gün belirli sayıda anne ve çocuğun ağırlandığı kampta, parkurlar ve oyun aletleri de görevliler tarafından düzenli olarak sterile ediliyor.

Belediyenin ulaşım araçlarıyla kampa getirilen anne ve çocukları macera parkurunda doyasıya eğlenirken, bu süre içerisinde teknoloji detoksu da gerçekleştiriyor. Parkurları çocuklarıyla birlikte aşan anneler, onlarla vakit geçirmenin yanı sıra yürüyüşle açık havanın tadını çıkarıyor.

"21 istasyonlu parkurumuzda akşama kadar eğleniyorlar"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AA muhabirine, kaynakları verimli kullanmak adına anne çocuk kampını başlattıklarını, onlara güzel vakit geçirmek istediklerini söyledi.

Kovid-19 sebebiyle çocukların eve hapsolduğunu, velilerin de sıkıntılar yaşadığını dile getiren Fadıloğlu, onların deşarj olabilmesi için açık havaya ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

Mevcut fiziki imkanları değerlendirebilmek adına anne çocuk kapını başlattıklarını belirten Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız çocukların son zamanlarda sanal alemde olmasından dolayı ev içerisindeki iletişimsizlik. Anneleriyle beraber gün boyu etkinlik yapıyorlar. Hem de anne etkinliğin içerisinde bulunuyor. Anne parkurda devam ederken diğer taraftan çocuk devam ediyor. 21 istasyonlu parkurumuzda akşama kadar eğleniyorlar. Akşam evlerine gittiklerinde enerjileri tükendiği için gayet rahat uyuyacaklar. Gönül ister ki bu fiziki şartlar geniş alanlarda olsun, daha fazla insanımıza hizmet götürelim. Çocukların annelerle, babalarla kaynaşmasını sağlamak istiyoruz. Aile içindeki iletişimi üst noktaya taşımak için yaptığımız bir etkinlik. Şu ana kadar 900 aile buradan faydalandı. İmkan dahilinde sayıyı artırmaya gayret edeceğiz. Çok fazla talep var. Gönül istek ki her gün yapalım. 800 bin nüfuslu bir ilçede biz bu imkanları herkese eşit bir şekilde kullandırmak zorundayız. Burada toplumun her kesimden insanın faydalanmasını sağlamak adına mahalle mahalle bu etkinlikleri devam ettireceğiz."

"Yıllardır yaşamadığım eğlenceyi yaşadım"

Velilerden Aysel Pamukçu, iki oğluyla geldiği kampta çok eğlendiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini anlatarak, "Gaziantep'te yaşıyoruz ama ilk kez geliyoruz. Yıllardır yaşamadığım eğlenceyi yaşadım. Çok güzel bir gün geçirdim. Çocuklar ayrı ben ayrı eğlendim. Parkurları beraber geçtik. Organizasyon olarak çok güzel. İmkan sunan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Cem Aksel Pamukçu da koronavirüs dolayısıyla evden çok uzaklaşamadıklarını ifade ederek, "Çok değişik bir gün geçirdik. Çok mutluyum, 10 üzerinden 10 veririm yani süper bir yer." diye konuştu.

Nermin Özkaynar ise kızıyla birlikte ilk defa böyle bir organizasyona katıldığını, unutulmaz bir gün geçirdiklerini kaydetti.