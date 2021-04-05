Son dakika haberi: Salgın nedeniyle kırsala yerleşen koro üyeleri sanat çalışmalarını doğada sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Salgın nedeniyle kırsala yerleşen koro üyeleri sanat çalışmalarını doğada sürdürüyor

05.04.2021 11:17

Son dakika haberleri: Samsun'da Nefes Türk Halk Müziği Korosu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için kırsalda yaptırdıkları konutlarda yaşamaya başladı.

Samsun'da Nefes Türk Halk Müziği Korosu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için kırsalda yaptırdıkları konutlarda yaşamaya başladı.

Şehirden ve salgından uzaklaşmak isteyen koro üyeleri, Samsun merkeze 15 kilometre uzaklıkta Alanlı Mahallesi'nde yaptırdıkları evlere "Türkü evleri" adını verdi.

Doğa ile iç içe yaşayan 13 koro üyesi sürekli bir araya gelip müzik çalışması yaparak repertuvarlarını da genişletti.

Nefes Türk Halk Müziği Korosu Şefi Hızır Aydın, AA muhabirine, 1997 yılında kurulan koroyu doktor, hemşire, ebe, bankacı, muhasebeci, klimacı, teknik servis, gardiyan, ilaç mümessili, müzik öğretmeni, halk oyunları öğretmeni gibi çeşitli meslek erbaplarından 70 kişinin oluşturduğunu söyledi.

Salgın sebebi ile doğa içinde kurdukları evlerde hem şehrin karmaşasından hem de salgından kurtulduklarını dile getiren Aydın, bu fırsatla bol bol türkülerle haşır neşir olmaya çalıştıklarını anlattı.

Aydın, "Malum ki şu an her taraf kapalı. Kurslar yok, korolar yok, konserler yok, sosyal etkinlikler yok. Biz burada kendi etkinliklerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Aydın, şöyle devam etti:

"Etkinliklerimizi Kovid-19 tedbirleri içinde yapmaya çalışıyoruz, türküye daha çok zaman ayırmaya çalışıyoruz. Türkünün yanında da doğa ile yakınlaşır olduk. Hiç bilmediğimiz şeyleri yapıyoruz burada. Tamamen toprağa döndük. Ağaç dikiyoruz, her türlü meyve sebze aklınıza gelen ne varsa onları burada yeşertmek istiyoruz. Burayı tamamen türkü sitesi haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz arkadaşlarla."

Türkü evlerini kurdukları alanı olabildiğince yeşertmek istediklerini vurgulayan Aydın, Samsun'da 85 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk'ün kurduğu botanik parka işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir haber vardı ve çok etkilenmiştim. Bir öğretmen kıraç bir alanı yıllar içinde yemyeşile döndürmüş. Biz de burada bir hazine bırakmak istiyoruz. İnsanlar şuraya geldiği zaman ya da uzaktan gördüğü zaman 'helal olsun şu türkü ailesine, yemyeşil alan haline getirdiler' desinler istiyoruz."

Yaptıkları türküleri vatandaşlara ulaştırmak istediklerini de söyleyen Aydın, "Samsun halkı ile bir araya gelmek uzun zamandır özlemini duyduğumuz bir şey. Sadece daha çok türkü araştırmak daha çok türkü çalma haline geldi ama umarım bizim burada çalıştığımız eserler salgın sonunda hakla bütünleşir diye umuyoruz. Samsun halkı bizi seviyor. Yaptığımız türküleri, icraatları, konserleri seviyorlar. Biz de onları seviyoruz tabii onlar için türküler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Koronun diğer üyelerinin de buraya gelmek istediklerini aktaran Aydın, "Maalesef salgın koşulları ve kurallar var, bu yüzden bir araya gelemiyoruz diğer koro üyelerimizle. Ancak internet aracılığıyla görüşmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda bu illetten kurtulacağız ve çok sevdiğimiz dostlarımızla bir araya geleceğiz." ifadesinde bulundu.

Koro üyelerinden halk oyunları öğretmeni Gülsemin Gers ise doğanın güzellikleri ile müziği bir arada yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Doğa ile iç içe geliştirdikleri repertuvarlarını salgın sonrası Samsun haklı ile paylaşmak için heyecanlandığını dile getiren Gers, en kısa zamanda konser salonlarına dönerek sanatseverlerle bir araya gelmek istediklerini kaydetti.

Son dakika haberi: Salgın nedeniyle kırsala yerleşen koro üyeleri sanat çalışmalarını doğada sürdürüyor
Son dakika haberi: Salgın nedeniyle kırsala yerleşen koro üyeleri sanat çalışmalarını doğada sürdürüyor
Son dakika haberi: Salgın nedeniyle kırsala yerleşen koro üyeleri sanat çalışmalarını doğada sürdürüyor
Son dakika haberi: Salgın nedeniyle kırsala yerleşen koro üyeleri sanat çalışmalarını doğada sürdürüyor

Türk Halk Müziği Korosu, Samsun, Müzik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Salgın nedeniyle kırsala yerleşen koro üyeleri sanat çalışmalarını doğada sürdürüyor - Son Dakika


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