Son dakika! Salgınla mücadelede en ön cephede savaşan hemşireler çifte bayram yaşamak istiyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan hemşireler, vaka sayılarının daha da düşmesiyle çifte bayram yaşamak istiyor.

Hemşireler Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı Kovid-19 salgınının gölgesinde kutlamaya hazırlanan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler, hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için üstün gayret gösteriyor.

Salgın nedeniyle ailelerinden uzak kalan, hastalarını kaybettiklerinde üzüntü yaşayan hemşireler, alınan son tedbirlerle beraber vaka sayılarındaki azalışı umutla takip ediyor.

"En kısa sürede atlatıp refaha kavuşuruz diye umut ediyorum"

Anestezi ve reanimasyon yoğun bakım sorumlusu hemşire Şifanur Aktekin, AA muhabirine, salgının başından bu yana aynı tempoda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu süreçte psikolojik yorgunluklarının çok daha ağır olduğunu dile getiren Aktekin, "Ertesi gün geldiğimizde hastayı ventilatör cihazına bağlı iletişim kuramayacak şekilde görüyoruz, bir sonraki gün nöbete geldiğimizde ise hastayı yatağında bulamıyoruz. Bunun travması bize çok ağır geliyor. İnşallah daha uzun sürmez. Bu süreyi en kısa sürede atlatıp refaha kavuşuruz diye umut ediyorum." dedi.

Aktekin, salgınla bir yılı aşkın süredir mücadele edildiğini anımsatarak, "Ülke olarak çok bunaldık. Vaka sayılarının düşmesi bizleri umutlandırıyor. Çifte bayram yaşayarak bayramdan sonra güzel günler görmeyi umut ediyoruz. İnşallah da göreceğiz." diye konuştu.

"Herkesin aşı olması taraftarıyız"

Kalp damar ve beyin cerrahi servisi klinik sorumlusu hemşire Burcu Adak da ailesinin teşvikiyle başladığı mesleğinin kendisi için "sevgi ve merhamet" anlamı taşıdığını ifade etti.

Hastaların en zor zamanlarında yanlarında olduklarını belirten Adak, "İnsanların en sıkıntılı dönemlerinde onlara şifa olmak bizim için anlamlı. Sevgi ve merhamet ikisi bir arada olduğunda bu meslek daha da anlam kazanıyor, daha huzurlu ve mutlu çalışmış oluyoruz, hastalar da daha çok verim almış oluyor." dedi.

Adak, Kovid-19 sürecinde ailelerinden uzak kaldıklarını, bu dönemde yakınlarının ve iş arkadaşlarının desteklerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Adak, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi vaka sayılarının düşmesi, ülke olarak bizi rehavete sokmamalı. Vatandaşlardan isteğimiz, tedbirlere dikkat ederek hayatlarına devam etmeleri. Maske, mesafe ve temizliği kesinlikle ihmal etmemeliyiz, bu bizim için artık hayati önem arz ediyor. Sağlık camiası olarak herkesin aşı olması taraftarıyız çünkü hiç kimsenin bu hastalığı nasıl geçireceği belli değil. En azından aşı olarak seyrini değiştirebilirsiniz."

"Tam kapanmayı tamamlayalım, sonrasında çifte bayramımızı kutlayalım"

Enfeksiyon hastalıkları servisi sorumlusu hemşire Halise Aras da salgındaki dalgalanmaların kendilerini zorladığını söyledi.

Sağlık çalışanları olarak yorulduklarını dile getiren Aras, şunları ifade etti:

"O kadar çok insanın hayatını kaybetmesine şahit olduk ki gözlerinize inanamazsınız, çok zor dönemler geçirdik. Hastaların nefes alamaması, 'Yardım edin' diye çığlık atması, bizi gerçekten çok etkiledi. Nefes alamıyorlar, halsizler, yemek yiyemiyorlar, kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Daha sonrasında yoğun bakıma gidiyorlar. Birçok hastamızı orada maalesef kaybettik. En önemli şey nefes alamamaları... Bunu insan sağlıklıyken anlayamıyor. Tedbirlerle vaka sayısı ve hastaneye yatış oranı azaldı ama bu bizde rehavete sebep olmasın. Tam kapanma sürecini tamamlayalım, sonrasında çifte bayramımızı kutlayalım."