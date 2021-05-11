Son dakika: Salgınla ön safta savaşan hemşireler, en özel günlerini yine yoğun bakımda kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika: Salgınla ön safta savaşan hemşireler, en özel günlerini yine yoğun bakımda kutlamaya hazırlanıyor

11.05.2021 11:17
Son dakika: Salgınla ön safta savaşan hemşireler, en özel günlerini yine yoğun bakımda kutlamaya hazırlanıyor, System.String[]

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile savaşta ön saflarda mücadele eden hemşireler, bu yıl da 12 Mayıs Hemşireler Gününü yoğun bakım servislerinde kutlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile savaşta ön saflarda mücadele eden hemşireler, bu yıl da 12 Mayıs Hemşireler Gününü yoğun bakım servislerinde kutlayacak.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü geçen yıl Mart ayından bu yana hemşirelerin hastanelerdeki zorlu mesaisi sürüyor.

İzmir'de "pandemi hastanesi" ilan edilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler, zor koşullarda salgınla mücadele ediyor.

Giydikleri koruyucu kıyafetleri saatlerce üzerlerinden çıkarmadan görev yapan hemşireler, salgının biteceği günlerin özlemini duyuyor.

"İyi ki hemşirelik mesleğini seçmişim"

Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde görev yapan hemşire Nazan Arslan, AA muhabirine salgınla mücadele sürecinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yorulduğunu söyledi.

Mesleğini her şeye rağmen çok sevdiğini anlatan Arslan, "Hastalara yardım etmek için hemşire oldum. İyi ki bu mesleği seçmişim." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasının kendilerini üzdüğünü belirten Arslan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

"İki kez Kovid-19'a yakalandım"

Hemşire Serap Alageyik, Kovid-19 salgını sürecinde hastalarını iyileştirmek için mücadele eden birçok hemşirenin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Sevdikleriyle vakit geçirmeyi çok özlediğini dile getiren Alageyik, şunları kaydetti:

"Artık biz de nefes almak istiyoruz. Hem anne hem hemşire hem sağlık çalışanı olarak çok yorulduk. Bizim de artık tatile ihtiyacımız var, dinlenmek istiyoruz. Herkes dikkat etmeli. Bu hastalığın genci yaşlısı yok. Kovid-19 salgını nedeniyle iş yükümüz çok arttı. Ben salgının başından bu yana iki kez Kovid-19'a yakalandım. Evimde karantina altına alındım. Benim için çok zor bir süreçti ama atlatarak mesaime geri döndüm."

Hemşire Ceyda Can da mesleğini yıllardır büyük bir mutlulukla yaptığını söyledi.

Son bir yıldır Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde virüsle savaşarak görev yaptığını aktaran Can, "Biz her gün onların gelmek istemediği hastanelere gelip mesai yapıyoruz ama onlar ısrarla dışardalar. Kovid hastaları yoğun bakımlarda nefes alamıyor, biz buna şahidiz. İnsanlara bu süreci göstermek lazım ki tedbirlere uyarak evlerinden çıkmasınlar." ifadelerini kullandı.

Yoğun Bakım, Türkiye, İzmir, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Salgınla ön safta savaşan hemşireler, en özel günlerini yine yoğun bakımda kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması

Son Dakika Haberleri
11:56 Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu
11:47 Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
11:38 İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
11:26 Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam
11:01 Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış
10:56 İdlip'ten acı haber! Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu         
11:57
İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek         
11:39
O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı         
11:27
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
10:01
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi         
00:54
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 12:04:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Salgınla ön safta savaşan hemşireler, en özel günlerini yine yoğun bakımda kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement