Son dakika: Salgınla ön safta savaşan hemşireler, en özel günlerini yine yoğun bakımda kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile savaşta ön saflarda mücadele eden hemşireler, bu yıl da 12 Mayıs Hemşireler Gününü yoğun bakım servislerinde kutlayacak.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü geçen yıl Mart ayından bu yana hemşirelerin hastanelerdeki zorlu mesaisi sürüyor.

İzmir'de "pandemi hastanesi" ilan edilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler, zor koşullarda salgınla mücadele ediyor.

Giydikleri koruyucu kıyafetleri saatlerce üzerlerinden çıkarmadan görev yapan hemşireler, salgının biteceği günlerin özlemini duyuyor.

"İyi ki hemşirelik mesleğini seçmişim"

Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde görev yapan hemşire Nazan Arslan, AA muhabirine salgınla mücadele sürecinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yorulduğunu söyledi.

Mesleğini her şeye rağmen çok sevdiğini anlatan Arslan, "Hastalara yardım etmek için hemşire oldum. İyi ki bu mesleği seçmişim." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasının kendilerini üzdüğünü belirten Arslan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

"İki kez Kovid-19'a yakalandım"

Hemşire Serap Alageyik, Kovid-19 salgını sürecinde hastalarını iyileştirmek için mücadele eden birçok hemşirenin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Sevdikleriyle vakit geçirmeyi çok özlediğini dile getiren Alageyik, şunları kaydetti:

"Artık biz de nefes almak istiyoruz. Hem anne hem hemşire hem sağlık çalışanı olarak çok yorulduk. Bizim de artık tatile ihtiyacımız var, dinlenmek istiyoruz. Herkes dikkat etmeli. Bu hastalığın genci yaşlısı yok. Kovid-19 salgını nedeniyle iş yükümüz çok arttı. Ben salgının başından bu yana iki kez Kovid-19'a yakalandım. Evimde karantina altına alındım. Benim için çok zor bir süreçti ama atlatarak mesaime geri döndüm."

Hemşire Ceyda Can da mesleğini yıllardır büyük bir mutlulukla yaptığını söyledi.

Son bir yıldır Kovid-19 Yoğun Bakım Servisinde virüsle savaşarak görev yaptığını aktaran Can, "Biz her gün onların gelmek istemediği hastanelere gelip mesai yapıyoruz ama onlar ısrarla dışardalar. Kovid hastaları yoğun bakımlarda nefes alamıyor, biz buna şahidiz. İnsanlara bu süreci göstermek lazım ki tedbirlere uyarak evlerinden çıkmasınlar." ifadelerini kullandı.