Üye Girişi
Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı - Son Dakika

Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı

18.08.2021 13:01
Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı, System.String[]

Son dakika habere göre Kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öztürk, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı müdahiller ve avukatları ile sanık avukatlarının da salonda hazır bulunduğu duruşmada, şikayetçi ve tanık ifadeleri alındı.

Müşteki Osman Özgölet ifadesinde, tutuklu sanık Öztürk'ün olay günü işletmeye geldiğini ve satış konusuyla ilgili ithamlarda bulunduğunu belirterek, "Sanık tekrar işletmeye gelip önce Salih Memişoğlu'na ateş etti. Daha sonra döndü Ömer Faruk Zengin'e ve bana ateş etti. O sırada müdahale etme şansımız yoktu. Bana yanlışlıkla değil hedef gözeterek ateş etti. Öldürmeye çalıştı. Hala vücudumda kurşunlar var." diye konuştu.

Bu ifade üzerine söz alan tutuklu sanık Öztürk, "Hepsi yalan. anlattıklarının doğru olabilmesi için ya psikopat ya deli olmam lazım." dedi.

Duruşmada daha sonra ifadesine başvurulan tanık Ömer Faruk Çınar, Salih Memişoğlu'nun yanında çalıştığını, olay günü Memişoğlu ile sanık Öztürk'ün, kendisinin bulunduğu ofise birlikte geldiklerini, sohbet ettiklerini söyledi.

Sakin bir şekilde konuşan Öztürk ve Memişoğlu'na çay servis ettikten sonra yanlarından ayrıldığını kaydeden Çınar, "Olay birden bire cereyan etti. Öztürk silahını çekerek Memişoğlu'nun göğsüne bir el ateş etti. Ardından Ömer Faruk Zengin ve Osman Özgölet'e yaklaşık 4-5 el ateş etti. Kendimi dışarıya attım. Memişoğlu vurulduktan sonra ayağa kalktı. Benim çıktığım kapıya doğru geldi ancak kapı eşiğinde yere düştü. Göğsünden yaralanmıştı. Sonrasında Mustafa Öztürk kafasına bir el daha ateş etti. Sanık sonra olay yerinden uzaklaştı." şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

-İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesindeki iş yerinde meydana gelen saldırıda, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün saldırı esnasında, Salih Memişoğlu ve çalışanı Ömer Faruk Zengin'i silahla vurarak öldürdüğü, Osman Özgölet'i ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, bu kapsamda Memişoğlu ile çalışanını öldüren Mustafa Öztürk'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 4 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 36 yıldan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık Öztürk'ün oğulları olan Ensar ve Bayram Öztürk'ün "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, 2 akrabası Mehmet ve Satılmış Güneş hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mustafa Öztürk, İstanbul, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı 14:16 ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı 14:14 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı Sarı-kırmızılılar 14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde 13:32 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı 13:09 Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı 12:30 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı 12:09 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu

Son Dakika Haberleri
14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
14:13 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı
14:05 Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak
14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
13:31 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde
13:16 AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı
13:08 Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı
12:48 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
Norveç'te büyük skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumda cinsel ilişkiye girilmedik yer bırakmadı Norveç'te büyük skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumda cinsel ilişkiye girilmedik yer bırakmadı         
14:24
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak         
14:06
Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu         
13:55
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti         
09:54
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü         
07:32
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz         
07:14
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 14:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement