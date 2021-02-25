Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik ilçe genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'taksirle ölüme neden olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'silahla tehdit ve yaralama' suçlarından aranan 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, hakkında 'basit yaralama suçu' bulunan 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Salihli'de çeşitli suçlardan arananlara operasyon: 11 tutuklama - Son Dakika

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