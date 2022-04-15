Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu

15.04.2022 13:00
Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberler: Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde jandarma tarafından toplam 21 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde jandarma tarafından toplam 21 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'nde M.Ö'nün (34), kaçak alkol sattığı bilgisi üzerine M.Ö. isimli şahsın kullandığı otomobil ve ikametinde arama yaptı.

Aramada, toplam 21 litre kaçak votka, kaçak viski ve kaçak rakı ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak tahkikat başlattı. - MANİSA

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Jandarma, Salihli, Manisa, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Salihli'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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