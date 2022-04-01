Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

01.04.2022 17:02

Son dakika haberler... RİZE'de ailesiyle parka giden 6 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın oturağına sıkıştı.

RİZE'de ailesiyle parka giden 6 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sıkışan çocuğu kurtardı.

Olay öğle saatlerinde kent merkezindeki Sahil Parkı'nda meydana geldi. Ailesiyle parka giden ismi açıklanmayan 6 yaşındaki kız çocuk, parkta bir süre sallandığı salıncağın oturağına sıkıştı. Çocuğun annesi kızını, salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı. (DHA)

Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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