RİZE'de ailesiyle parka giden 6 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sıkışan çocuğu kurtardı.
Olay öğle saatlerinde kent merkezindeki Sahil Parkı'nda meydana geldi. Ailesiyle parka giden ismi açıklanmayan 6 yaşındaki kız çocuk, parkta bir süre sallandığı salıncağın oturağına sıkıştı. Çocuğun annesi kızını, salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı. (DHA)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika