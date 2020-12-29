Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür - Son Dakika

Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

29.12.2020 19:43
Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür, System.String[]

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı sayesinde hayatlarında ilk kez tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel şalvar ve poşuyla raket sallayan mahalle sakinleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun cep telefonu...

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı sayesinde hayatlarında ilk kez tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel şalvar ve poşuyla raket sallayan mahalle sakinleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun cep telefonu ile görüntülü görüşmesi ve tenis kortu sözünden dolayı mutlu oldular. Muhar Eyyüp Avcıbaşı, "Sayın Bakanımızla cep telefonuyla görüşeceğimiz hiç aklımızın ucundan geçmiyordu. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Sarıbal Mahallesinde  koronavirüs tedbirleri kapsamında boş zamanlarını beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan mahalle sakinlerine tesis sözü vermesi, yöre halkı tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de bugün Sarıbal Mahallesini ziyaret ederek cep telefonuyla canlı bağlantı yaptıkları Bakan Kasapoğlu'nun selamlarını iletti.

Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Sarıbal Mahallesinde sevinçle karşılandı. Bakan Kasapoğluyla cep telefonuyla görüşmelerinin ardından bir tesise kavuşacak olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan muhtar Eyyüp Avcıbaşı, "Sayın Bakanımıza ve Tenis Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ona saygı ve selamlarımızı yolluyoruz. Biran evvel bizim mahallemize gelmesini istiyoruz. Bize vereceği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bakanımıza beden eğitimi öğretmenimiz sayesinde gençlerimizin tennis öğrendiğini söyledik. Bu gençlerimiz için buraya tennis kortu veya halı saha yapılmasını istediğimizi belirtik. Onunla böyle konuşacağımızı hiç tahmin etmiyorduk" dedi.Hayatlarında ilk defa bir bakanla cep telefonuyla konuştukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Ahmet Avcıbaşı şunları söyledi: "Sayın bakanımızın bizleri ayarıp tesis sözü vermesinden dolayı çok teşekür ediyoruz. Sadece tennis değil, çok amaçlı bir saha istiyoruz. Hiç aklımızdan geçmiyordu bakanla görüşeceğimizi. Bunun için herkese teşekkür ediyoruz. Bakanımızı mahallemize davet ediyoruz. Gelsin bizim misafirimiz olsun, soframızı şenlendirsin onu ağırlayalımy."

Genç nüfusunun yoğun olduğu Sarıbal Mahallesine tenisi sevdiren öğretmen Yusuf Avcıbaşı ise "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ilçe belediye başkanımız bizlerle görüştü. Çok mutlu olduk. Bölge halkına farklı branşlarda sporu sevdirmenin onurunu yaşadığımızı onlara anlattık. Buraya çok amaçlı bir tesis yapılacağının sözünün verilmesi herkesi sevindirdi." diye konuştu.


Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür
Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür
Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür
Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür
Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

Mehmet Kasapoğlu, Viranşehir, Tenis, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı açıklandı Bunun adı vicdansızlık! Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar Maske takmaları konusunda kendilerini uyaran polislerin yüzüne tükürüp "Hasta olun" dediler Bakan Akar: Personelimiz Azerbaycan'a gitti, hazır bekliyor Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı Tedbir sonuç veriyor! Mersin'in Bozyazı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı
Kara para aklama operasyonunda dikkat çeken görüntüler! SBK Holding'e ait havayolu şirketinin tabelası değiştirilmiş Kara para aklama operasyonunda dikkat çeken görüntüler! SBK Holding'e ait havayolu şirketinin tabelası değiştirilmiş         
19:41
Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Son Dakika: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 5 maç men cezası aldı Son Dakika: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 5 maç men cezası aldı         
18:39
Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu         
18:17
Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu         
17:42
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 20:06:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu'na teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei