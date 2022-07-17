İhbar üzerine olay yerine Çanakkale ve Keşan 'daki yangın helikopterleri ve kara ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, 1 ilk müdehale aracı, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, 1 Treyler, 2 Belediye itfaiyesi ve 65 personel müdahale ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Saman yüklü tır alev topuna döndü... Yangın ormanlık alana da sıçradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.