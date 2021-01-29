Son Dakika | Saman yüklü tır küle döndü - Son Dakika

Son Dakika | Saman yüklü tır küle döndü

29.01.2021 18:14

Bir son dakika haberine göre Saman yüklü tır küle döndü İzmir'in Tire ilçesinde saman taşıyan tırda yangın çıktı.

Saman yüklü tır küle döndü

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde saman taşıyan tırda yangın çıktı. Saniyeler içinde alev topuna dönen tıra müdahale eden itfaiye ekipleri, zor anlar yaşadı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Tire-İzmir Karayolu Organize Sanayi Bölgesi civarında meydana geldi. İzmir'den Tire istikametine seyir halinde olan 45 KD 909 plakalı saman yüklü bir tır, dorse kısmından yanmaya başladı. Arka kısımdan dumanların yükseldiğini fark eden tır sürücüsü, hemen aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekti. Dorse kısmından yanmakta olan tıra ilk müdahaleyi Tire Organize Sanayi Bölgesi'nin itfaiye ekipleri yaptı.

Yangın sırasında Tire-İzmir Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Saman yüklü tır küle döndü
Son Dakika | Saman yüklü tır küle döndü
Son Dakika | Saman yüklü tır küle döndü
Son Dakika | Saman yüklü tır küle döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Saman yüklü tır küle döndü - Son Dakika


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