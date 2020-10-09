Son dakika haber... Samandağ'da örtü yangını korkuttu - Son Dakika

Samandağ'da örtü yangını korkuttu

Örtü yangını evlere sıçramadan söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesinde bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.