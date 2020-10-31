Son Dakika | Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen zeytinin hasadı başladı - Son Dakika

Son Dakika | Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen zeytinin hasadı başladı

31.10.2020 09:51
Son Dakika | Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen zeytinin hasadı başladı, System.String[]

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen, elle toplandığı için zarar görmeden sofralara ulaştırılan zeytinin hasadına başlandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen, elle toplandığı için zarar görmeden sofralara ulaştırılan zeytinin hasadına başlandı.

Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, AA muhabirine, bu yıl ilçede zeytin veriminin dolu nedeniyle İznik, Gemlik ve Orhangazi ilçelerine göre yüzde 50 daha az olacağını söyledi.

Samanlı zeytininin hasadına başlandığını belirten Birinci, geçen yıl 600 bin ton olan zeytin rekoltesinin bu yıl 300 bin tona düşeceğini tahmin ettiklerini aktardı.

"Kısa sürede tatlandığı için 'tatlı zeytin' olarak biliniyor"

Zeytin üreticisi Halit Dinç (84) de Samanlı zeytininin iri meyveli, küçük çekirdekli ve ince kabuklu olduğunu ifade ederek, kısa sürede tatlandığı için "tatlı zeytin" olarak bilindiğini anlattı.

Bu zeytinin iklim olarak seçici olduğunu, yalnızca ilçe sınırlarında yüksek verim elde edildiğini kaydeden Dinç, şöyle devam etti:

"Samanlı zeytininin diğer zeytinlerden ayırt edilir özelliği; kabuğunun ince, yemesi lezzetli olmasıdır. Diğerlerine göre daha etlidir, çekirdeği küçüktür. Diğer zeytinler 6 kilogramda 1 litre yağ verirken, Samanlı zeytininin 4 kilogramından 1 litre yağ elde ediliyor. Karamürsel bağlarında, bahçelerinde yüzde 80 Samanlı zeytini yetiştirilir. Bu sene yağışlar ürünü olumsuz etkiledi. Bir de dolu vurdu, o da zarar verdi."

Ziraat Odası, Karamürsel, Kocaeli, Zeytin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Samanlı Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen zeytinin hasadı başladı - Son Dakika


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