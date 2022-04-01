Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

01.04.2022 16:37

Son dakika haberi... KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Beyköy mahallesindeki bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Beyköy mahallesindeki bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyköy Mahallesinde oturan Rafet Öksüz'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Samanların bir anda tutuşmasıyla büyüyen yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri samanlıktaki alevlere müdahale etti. Sönen yangın sonrasında ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, samanlığın bir kısmı hasar gördü. İçeride bulunan 3 büyükbaş hayvanın ise yangın sırasında dışarı çıkarılarak kurtarıldığı belirtildi.

Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

YORUMLAR
500
Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında ADIYAMAN'DA, VİLLA YANGINI ADIYAMAN'DA, VİLLA YANGINI

Tavşanlı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:37 Kan donduran görüntüler! Ailesiyle birlikte savaştan kaçan çift Rus askerleri tarafından infaz edildi
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:46:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement