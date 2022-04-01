"Bakireyim diye yalvarsam da tecavüz etti" diyen genç kız, ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Beyköy mahallesindeki bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyköy Mahallesinde oturan Rafet Öksüz'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Samanların bir anda tutuşmasıyla büyüyen yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri samanlıktaki alevlere müdahale etti. Sönen yangın sonrasında ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, samanlığın bir kısmı hasar gördü. İçeride bulunan 3 büyükbaş hayvanın ise yangın sırasında dışarı çıkarılarak kurtarıldığı belirtildi.