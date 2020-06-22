Son Dakika: SAMATYA HASTANESİNDE YANGIN; KONTROL ALTINDA (2) - Son Dakika

Son Dakika: SAMATYA HASTANESİNDE YANGIN; KONTROL ALTINDA (2)
Bir son dakika haberine göre Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHASamatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı.
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA
Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı. Hastane çalışanları ve hasta yakınları bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan hastaları tahliye etti. Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Tahliye sırasında hareketli anlar yaşanırken olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin camları kırarak duman tahliyesinde bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ekiplerin hastanedeki çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:10 Kaynak: DHA
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