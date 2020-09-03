Son Dakika | SAMDOD Başkanı Çepni: "Korona virüsüyle mücadelede alınan her kararın arkasındayız" - Son Dakika

Son Dakika | SAMDOD Başkanı Çepni: "Korona virüsüyle mücadelede alınan her kararın arkasındayız"

Son dakika haberleri... Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Dernek (SAMDOD) Başkanı Aykut Çepni, "Korona virüsüyle mücadelede alınan her kararın arkasındayız. Ancak bu kararla beraber düğün sektörünü destekleyecek kararlar da alınmalıdır ki sektör ayakta kalabilsin" dedi.

Son Dakika | SAMDOD Başkanı Çepni:

Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Dernek (SAMDOD) Başkanı Aykut Çepni, "Korona virüsüyle mücadelede alınan her kararın arkasındayız. Ancak bu kararla beraber düğün sektörünü destekleyecek kararlar da alınmalıdır ki sektör ayakta kalabilsin" dedi.

Samsun Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Samsun'da gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere ek olarak sokak/köy düğünü etkinliklerine de 4 Eylül'den itibaren izin verilmeyecek. Nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahlar da en fazla 1 (bir) saatlik süre içerisinde tamamlanacak.

Kararı desteklediklerini ancak sektörün kötü etkileneceğini söyleyen SAMDOD Başkanı Aykut Çepni, "Korona virüsüne karşı verilen mücadele şu anda gerçekten çok önemli. Örf ve adetlerimizden geldiği için pandemi ortamında dahi insanlarımız düğün, nişan, kına gibi organizasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Biz de onların bunu güvenli bir şekilde yapabilmelerini sağlıyoruz. Vaka sayılarının artmasıyla beraber yetkililer yeni tedbirler alma yoluna gitti. Biz de bunların arkasındayız. Fakat sektörümüzün kötü yönde etkileneceği bir duruma giriyoruz. Bu konuda bazı beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Düğün salonları olarak ilk andan itibaren tedbirleri uyguladıklarını belirten Başkan Çepni, "Alınan tedbirleri ilk andan itibaren uyguluyoruz. Ruhsatlı düğün salonları olarak biz virüssüz bir ortam için tüm gereklilikleri yerine getirdik. Yalnız bu süreçte insanların toplu şekilde bulunduğu tek ortam düğün salonları değil. Toplu taşımanın kullanılabildiği, tatillere çıkılabildiği, restoran ve eğlence yerlerine gidilebildiği bir dönemdeyiz. Kovid-19'un sadece düğün salonlarından yayıldığı gibi bir düşünce yanlış olur. Başta keşke köy, mahalle, sokak düğünleri, site ve lokallerde yapılan ruhsatlı işletmeler dışındaki tüm düğünler iptal edilseydi. Bunların yapılmasını önleyebilseydik keşke" diye konuştu.

Düğün sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirten Çepni, "Vaka sayılarının artışında düğün salonları günah keçisi ilan edilmemelidir. Bizim yaptığımız her düğün bir denetim ve tedbir dizisi altında gerçekleşti. Alınan kararların arkasındayız. Fakat bu konuda düğün salonları ve organizasyon firmalarının mağduriyetlerini giderecek somut adımlar da atılması gerekir. Düğün sektörü çok büyük bir sektör. Bunun içinde gelinlikçisi, fotoğrafçısı, orkestracısı, düğün ve nişan malzemesi satan dükkanlardan, bulaşıkçıya, garsona kadar büyük bir istihdam alanı var. Alınan bu kararla beraber bu firmaları destekleyecek kararlar da alınmalıdır ki sektör ayakta kalabilsin. Sektörün yaralarının sarılmasına yönelik tedbir paketlerinin ivedi olarak hayata geçirilmesi konusunda beklentimizi ifade ediyoruz ve bu konuda gerekenin devletimiz tarafından yapılacağından eminiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun, Eylül, Çepni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | SAMDOD Başkanı Çepni: 'Korona virüsüyle mücadelede alınan her kararın arkasındayız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Batman'ın yeni başrol oyuncusu Robert Pattinson, koronavirüse yakalandı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Alkollü şahıs ve yakınları, yardıma giden sağlık ekiplerine saldırdı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı
17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş         
16:53
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Yetiştirdiği akrep zehrini bilim adamlarına tavsiye etti: Koronavirüse çare olabilir Yetiştirdiği akrep zehrini bilim adamlarına tavsiye etti: Koronavirüse çare olabilir         
10:37
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak         
08:40
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
ABD'de polisin, kafasına poşet geçirdiği siyahi vatandaşı boğduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin, kafasına poşet geçirdiği siyahi vatandaşı boğduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
05:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 23:52:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | SAMDOD Başkanı Çepni: "Korona virüsüyle mücadelede alınan her kararın arkasındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei