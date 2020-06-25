KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Samet Kırca (16) boğuldu, onu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren ağabeyi Muhammet Kırca (21) ise üniformasını çıkarıp suya giren komiser yardımcısı tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Hereke Sahili'nde meydana geldi. Babaları Nihat Kırca ile birlikte sahile gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan açılan Samet Kırca, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak Muhammet Kırca da suda çırpınmaya başladı. Baba Nihat Kırca, 112 Acili arayarak yardım istedi.
Muhammet Kırca, Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.