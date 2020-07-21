Son dakika... Şampiyonlukta aslan payı Visca'nın - Son Dakika

Son dakika... Şampiyonlukta aslan payı Visca'nın

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Visca, attığı goller, yaptığı asistler ve kırdığı rekorlarla adeta elde edilen başarıdaki aslan payının sahibi oldu.

Son dakika... Şampiyonlukta aslan payı Visca'nın, System.String[]

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Visca, attığı goller, yaptığı asistler ve kırdığı rekorlarla adeta elde edilen başarıdaki aslan payının sahibi oldu.


Başakşehir adıyla 2014-2015 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna uzanan turuncu-lacivertlilerde elde edilen bu başarının en önemli mimarlarından biri de Edin Visca. Profesyonelliği ve oyun disipliniyle her dönem takımına katkı sunan Bosna-Hersekli oyuncu, Başakşehir ile 9. sezonda şampiyonluk sevinci yaşayarak kariyeri için de önemli bir adım attı.


Ligde kırmızı kart cezalısı olduğu Antalyaspor karşılaşması hariç 32 maçın hepsinde görev alan Visca'nın bitime bir hafta kala 12 gol, 12 asisti bulunuyor.


İstikrarını kaybetmedi


2011-2012 sezonunda o zamanın Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda da 27 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Visca, bir sonraki sene ise İstanbul BBSK ile 1. Lig'de mücadele etti. Söz konusu dönemde de 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu, takımın isim değiştirerek Süper Lig'e tekrar merhaba dediği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de eklemeye başladı. O sene M. Başakşehir formasını 34 kez giyen ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, ertesi sezonda ise kariyerinin en gollü zamanını geçirdi. Visca, 2015-2016 sezonunda lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplamda 41 maçta rakip ağları 17 defa sarsarken, 9 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. 2016-2017'de 10 gol, 10 asistlik performans sergileyen Edin Visca, 2017-2018'i de 14 gol, 17 asistle kapadı. 2018-2019 sezonunda turuncu-lacivertli forma altında 38 müsabakada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 14 gol, 14 de asist yapma sevinci yaşadı.


11 puanın kurtardı


Tecrübeli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı 28 müsabakanın 5'inde attığı kritik gollerle takımına tam 11 puan kazandırdı. Visca, ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin 90. dakikasında bulduğu golle skoru 2-1'e getirerek İstanbul temsilcisinin hanesine 3 puan yazdırdı. Bosna-Hersekli, Fatih Terim Stadı'ndaki Sivasspor maçında da 55. dakikada attığı golle karşılaşmanın 1-1 bitmesini sağlamış ve turuncu-lacivertlileri mağlubiyetten kurtarmıştı. Edin Visca, yine 1-1 sona eren Denizlispor müsabakasında da tek golü atarak kazanılan bir puanın mimarı olmuştu. Süper Lig'in ikinci devresinde turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta oyun 1-1'lik skorla devam ederken Visca, 48 ve 73. dakikalarda sahneye çıkarak Başakşehir'in 3 puanı 3 golle almasını sağladı. Başarılı oyuncu, son olarak da dün akşam Ankaragücü karşılaşmasının 73. dakikasında attığı golle hem takımını maç fazlasıyla liderliğe taşıdı hem de sezon sonu hedeflerini ayakta tuttu.


İlklerin adamı


Visca, 2010-2011'den bugüne kadar Süper Lig'de üst üste iki sezon da gol ile asist sayılarında 10 ve üzerine çıkan ilk oyuncu olarak da sezona damgasını vurdu. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33. hafta itibariyle 12 gol, 13 asiste ulaştı. Visca, 2018-2019 sezonunu ise 13 gol, 14 asistle tamamlamıştı.


Turuncu-lacivertli oyuncu, aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de gol ve asist sayılarında çift haneli rakamlara ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.


2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol ve asistlerde 10'dan fazla yapan futbolcular şöyle:


2019-2020 Visca: 12 gol, 13 asist


2018-2019 Visca: 13 gol, 14 asist - Nwakaeme: 10 gol, 10 asist


2016-2017 Deniz Türüç: 11 gol, 11 asist


2012-2013 Batalla: 15 gol, 17 asist


2011-2012 Selçuk İnan: 11 gol, 12 asist


2010-2011 Alex: 28 gol, 16 asist - Niang: 15 gol, 10 asist


Avrupa'da da takımını sırtladı


Edin Visca, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da Başakşehir'in en başarılı futbolcusu. Visca, turuncu-lacivertli kariyerinde Avrupa Ligi'nde grup ve eleme, Şampiyonlar Ligi'nde de elemelerde toplam 27 mücadelede boy gösterdi. Bu maçlarda rakip ağları 13 defa sarsan Visca, mevcut durumda takımının Avrupa'daki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncunun, Avrupa kupalarında 3 de asiste sahip.


Tecrübeli isim, bu sezon ise Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı. Borussia Mönchengladbach, Wolfsberger, Sporting Lizbon (3) ve Kopenhag'ı boş geçmeyen Visca'nın 1 de asisti var.


Değerine değer kattı


Edin Visca, ortaya koyduğu etkili performanslarla adeta değerine de değer kattı. Yıldız futbolcunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 10.5 milyon Euro. Başakşehir'in Süper Lig'e döndüğü 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro'luk bir değere sahip olan tecrübeli orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını yaklaşık 4 kat arttırdı. Turuncu-lacivertlilerin en değerli oyuncusu konumunda bulunan Visca, Süper Lig'de 13 milyon Euro ile ilk sırada yer alan Sörloth ve 12.5 milyon Euro'luk Abdülkadir Ömür'ün ardından Galatasaraylı Lemina'yla birlikte 10.5 milyon Euro piyasa değeriyle üçüncü sırayı paylaşıyor.


100 gole son 1


Edin, şu ana kadar turuncu-lacivertli forma altında 345 maça çıktı. Söz konusu mücadelelerde Visca, tam 99 gol kaydetti. Edin, 1 gol daha attığı takdirde Başakşehir'de 100 gole ulaşarak adını kulüp tarihine yazdıracak. Edin Visca, Süper Lig'de ise İstanbul ekibi için 262 karşılaşmada ter dökerken, 75 gol, 76 asiste imza attı.


Bunun yanında Visca'nın 2013-2014 sezonunda da TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 golü var. - İSTANBUL

Edin Visca, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Şampiyonlukta aslan payı Visca'nın - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü         
14:15
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı         
13:08
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı         
11:22
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor         
11:13
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor         
09:58
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı         
23:50
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler         
23:19
Seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, küle döndü Seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, küle döndü         
22:53
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 18:55:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Şampiyonlukta aslan payı Visca'nın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei