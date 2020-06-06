Son dakika... Samsun'a şehit ateşi düştü
Son dakika habere göre Samsun'a şehit ateşi düştü SURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.
Samsun'a şehit ateşi düştü
SURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.
Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Şehit Zengin'in acı haberi Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Evlatlarının acı haberini alan 5 çocuk babası Rahmi ve Feriha Zengin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alanlar taziyeye koştu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin'in Hatice Zengin ile 3 yıldır evli olduğu ve Hatay'da görev yaptığı belirtildi. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için yarın (cumartesi) cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:12 Kaynak: DHA
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