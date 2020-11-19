Son Dakika | Samsun'da 2 adet suikast silahı ele geçirildi
19.11.2020 15:56
Son dakika haberlerine göre Samsun'da bir iş yerine baskın düzenleyen polis, 2'si kalem tabanca olarak adlandırılan suikast silahı, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Samsun'da bir iş yerine baskın düzenleyen polis, 2'si kalem tabanca olarak adlandırılan suikast silahı, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Grup Amirliği ekiplerince bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 2 adet kalem tabanca diye tabir edilen suikast silahı ve 1 adet mermisi, 3 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait olan 28 adet fişek, 9 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve 0.35 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN
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