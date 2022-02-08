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Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı

08.02.2022 15:23
Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen Ü.K.ve H.G.','yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.G. serbest bırakılırken, Ü.K.ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı - Son Dakika


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