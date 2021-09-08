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Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsın iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsın iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

08.09.2021 17:25
Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsın iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Samsun'da 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan şahsın 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Samsun'da 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan şahsın 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak'ta 5 Nisan saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförlüğü yapan Dursun Asma'nın (54) alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırısına uğrayan Mevlüt Ceylan (53) çenesi ve karnına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan (61) ise sol gözaltı ve sağ karnından vurularak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümmet Ceylan da yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olaydan sonra polise teslim olan Dursun Asma çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dursun Asma hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 kişiyi kasten öldürmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81/1 maddesi gereği iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Dursun Asma'nın Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Adliye koridorunda sanık ile maktul yakınları arasında kavga çıktı. Polis kavgaya birer gazı sıkarak müdahale ederek önledi.

Kendini savunan Dursun Asma, "Olaydan önce maktul Mevlüt'e vermiş olduğum 70 bin lira. Olay yerinde onu istemek için buluştuk. Onlardan alacağımı istedim, o da bana yanında para olmadığını söyledi. Maktul Mevlüt benim yakama yapıştı. Kendisini iterek uzaklaştım. Bir ara elini beline attı. Belinde silah gördüm. Ancak bana doğrultmadı. Buna fırsatı olmadı. Diğer maktul bana herhangi eylemde bulunmadı. Ben kendini korumak için yanımda bulunan silahla 5 el ateş ettim. Aracıma binip uzaklaştım. Oğlum ile polise gidip teslim oldum" dedi.

Mevlüt Ceylan'ın yakınları ise mahkemede tanık olarak verdikleri ifadede Mevlüt Ceylan'ın değil aksine Dursun Asma'nın Mevlüt Ceylan'a borcu olduğunu ileri sürdüler.

Müştekiler vekili Av. Ata Giritli ise "Her iki maktulün eşi ve çocukları adına sanıktan davacı ve şikayetçiyiz. Sanık dolmuş şoförüdür. Hat parasını bile ödeyemeyen bir şahsın Mevlüt'e 70 bin lira kadar bir parayı borç vermesi normal değildir. Sanığın kendini kurtarmak amacıyla savurmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsın iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsın iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsın iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Gözaltı, İlkadım, Samsun, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsın iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Samsun'da 2 kişiyi öldüren şahsın iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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