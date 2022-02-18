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Son dakika... Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

18.02.2022 12:17
Son dakika... Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika habere göre Samsun'da polis tarafından bir ev ve araçta yapılan aramada 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından bir ev ve araçta yapılan aramada 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki önceden tespit edilen adresler ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda 233 bin 660 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili T.T. ve E.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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