3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı

02.04.2021 23:23

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman Aydın'ın kullandığı 55 ABG 51 plakalı kamyon, Samsun- Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde Erol Bak idaresindeki 55 AG 500 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, seyir halindeki Yaşar Adlısanlı yönetimindeki 55 ABL 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Bak ile Aydın'ın yanı sıra araçlardaki Semanur Adlısanlı ve Arda Ayberk Bak yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sürücü Bak'ın Bölge İdare Mahkemesi Hakimi olduğu öğrenildi.

3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı

Abdurrahman Aydın, Tekkeköy, Samsun, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna devam kararı İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna devam kararı Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı         
23:21
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor         
21:24
Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı         
20:59
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi         
19:49
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı         
17:42
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 23:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında bir hakimin de bulunduğu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei