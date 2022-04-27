Son dakika: Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ölümden döndü - Son Dakika
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Son dakika: Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ölümden döndü

27.04.2022 13:51
Son dakika: Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ölümden döndü

Son dakika haberler: Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Çakır A.B., evlerinin 3.katından merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Çakır A.B. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Öğrencilerin soruları başkanı terletti Öğrencilerin soruları başkanı terletti

Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Samsun'da 3. kattan merdiven boşluğuna düşen şahıs ölümden döndü - Son Dakika
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