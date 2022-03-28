Son Dakika | Samsun'da 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli adliyede

28.03.2022 15:32
Son Dakika | Samsun'da 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli adliyede

Son dakika gündem haberi... Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye götürüldü.

Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheliler Saffet K, Recep K. ve Muharrem K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan Saffet K. ve Muharrem K. adliyeye sevk edildi. Tedavisi süren Recep K'nin ifadesinin hastanede alınacağı öğrenildi.

Dün, Yenimahalle 47. Sokak'taki bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş, iş yeri sahibi Muharrem K'nin (43) sol diz ve eline, Murat D'nin (44) çene ve her iki gözüne, Recep K'nin (35) ise sağ omuz ve koluna saçma isabet etmişti.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Saffet K'yi kovalamaca sonucu çatışmada kullandığı pompalı tüfekle, Recep K. ve Muharrem K'yi ise tedavi için geldikleri hastanede yakalamıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Samsun'da 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli adliyede - Son Dakika


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