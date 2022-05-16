Son Dakika | Samsun'da 4 kişinin saldırısına uğrayan avukat hastanelik oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Samsun'da 4 kişinin saldırısına uğrayan avukat hastanelik oldu

16.05.2022 22:45
Son Dakika | Samsun'da 4 kişinin saldırısına uğrayan avukat hastanelik oldu

Bir son dakika haberine göre Samsun'da bürosunun yanındaki lokantada müvekkili ile görüşen avukat, 4 kişinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Samsun'da bürosunun yanındaki lokantada müvekkili ile görüşen avukat, 4 kişinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından Adem Erol kendisini telefonla arayan müvekkili ile avukatlık bürosunun yanındaki lokantada buluştu. Buraya gelen müvekkilinin hasımları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğrayan Adem Erol saldırganlardan birinin silah kabzası ile kafasına vurması sonucu kanlar içinde kalarak hastanelik oldu. Yaralı avukat ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Müvekkili ile konuşurken bir anda içeri gelen 4 kişinin kendisine saldırdığını ve saldırganlardan birinin silah kabzası ile kafasına vurduğunu söyleyen Adem Erol, "Ofisimdeydim. Müvekkilim telefonla arayarak görüşmek için yemeğe davet etti ve burada görüşmeye gittim. Daha gideli bir dakika olmuştu. Lokantaya gelen müvekkilimin hasmı 4 kişinin saldırısına uğradım. Silah kabzası ile kafama vurup kaçtılar" dedi.

Polis olay yerinden kaçan saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun Adliyesi, Samsun Barosu, Samsun, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Samsun'da 4 kişinin saldırısına uğrayan avukat hastanelik oldu - Son Dakika


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