Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN - Son Dakika

SAMSUN'da 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede, saat 13.00 sırlarında bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verirken, binadakiler de dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hasara oluşan evin, yabancı uyruklu kişiye ait olduğu ve yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.